Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Народный артист России Филипп Киркоров назвал планку своим любимым спортивным упражнением. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на слова певца.

"Я на планке стою 5 минут! Вы попробуйте в 60 лет столько времени простоять", – подлился он.

Также Киркоров отметил, что он является универсальным спортсменом, так как пробовал самые разные виды спорта, в том числе нырял с аквалангом, катался на коньках и лыжах.

Артист добавил, что сейчас многие его друзья начали играть в падел-теннис. По его словам, фигурист Евгений Плющенко даже проводит вечеринки с такими играми.

Певец признался, что ему тоже было бы интересно попробовать что-то новое, но пока не хватает времени. Сейчас он занят шоу и концертами, а также украшает дом к Новому году.

Ранее Киркоров поздравил свою дочь Аллу-Викторию с 14-летием и довел ее до слез. Он украсил комнату воздушными шарами, вручил девочке подарок.

Алла-Виктория призналась, что расплакалась в этот день от смеха. Именинницу также поздравили певец Игорь Крутой, артистка Анна Нетребко, стилист Влад Лисовец и другие друзья семьи.

