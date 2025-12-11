Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 декабря, 21:11

Шоу-бизнес

Киркоров назвал планку своим любимым спортивным упражнением

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Народный артист России Филипп Киркоров назвал планку своим любимым спортивным упражнением. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на слова певца.

"Я на планке стою 5 минут! Вы попробуйте в 60 лет столько времени простоять", – подлился он.

Также Киркоров отметил, что он является универсальным спортсменом, так как пробовал самые разные виды спорта, в том числе нырял с аквалангом, катался на коньках и лыжах.

Артист добавил, что сейчас многие его друзья начали играть в падел-теннис. По его словам, фигурист Евгений Плющенко даже проводит вечеринки с такими играми.

Певец признался, что ему тоже было бы интересно попробовать что-то новое, но пока не хватает времени. Сейчас он занят шоу и концертами, а также украшает дом к Новому году.

Ранее Киркоров поздравил свою дочь Аллу-Викторию с 14-летием и довел ее до слез. Он украсил комнату воздушными шарами, вручил девочке подарок.

Алла-Виктория призналась, что расплакалась в этот день от смеха. Именинницу также поздравили певец Игорь Крутой, артистка Анна Нетребко, стилист Влад Лисовец и другие друзья семьи.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика