В ВОЗ заявили об отсутствии доказательств более тяжелого течения гонконгского гриппа

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Подтверждений, что гонконгский грипп вызывает более тяжелое течение заболевания, пока нет. Об этом РИА Новости рассказали в российском офисе Всемирной организации здравоохранения.

При этом в ВОЗ назвали гонконгский грипп доминирующим в России. В организации отметили, что с августа 2025 года в мире резко увеличилась доля случаев заболевания гриппом, вызванным новым штаммом H3N2.

Ранее СМИ сообщали, что в Дагестане два человека умерли после того, как у них обнаружили гонконгский грипп. Во время текущего эпидсезона в регионе был зафиксирован 61 случай гриппа A(Н3N2).

Однако в Роспотребнадзоре опровергли сведения о том, что в стране якобы наблюдается увеличение количества заражений агрессивным гриппом А. В ведомстве уточнили, что во всех регионах принимаются меры, связанные с контролем эпидемиологической ситуации.

