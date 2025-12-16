Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 07:22

Общество

В ВОЗ заявили об отсутствии доказательств более тяжелого течения гонконгского гриппа

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Подтверждений, что гонконгский грипп вызывает более тяжелое течение заболевания, пока нет. Об этом РИА Новости рассказали в российском офисе Всемирной организации здравоохранения.

При этом в ВОЗ назвали гонконгский грипп доминирующим в России. В организации отметили, что с августа 2025 года в мире резко увеличилась доля случаев заболевания гриппом, вызванным новым штаммом H3N2.

Ранее СМИ сообщали, что в Дагестане два человека умерли после того, как у них обнаружили гонконгский грипп. Во время текущего эпидсезона в регионе был зафиксирован 61 случай гриппа A(Н3N2).

Однако в Роспотребнадзоре опровергли сведения о том, что в стране якобы наблюдается увеличение количества заражений агрессивным гриппом А. В ведомстве уточнили, что во всех регионах принимаются меры, связанные с контролем эпидемиологической ситуации.

Роспотребнадзор заявил об отсутствии мутаций "гонконгского" гриппа в Москве

Читайте также


общество

Главное

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика