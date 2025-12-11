Роспотребнадзор опроверг информацию о распространении мутировавшего гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Данных о якобы циркуляции в РФ нового, сверхагрессивного и мутировавшего варианта гриппа, невосприимчивого к вакцинации, на текущий момент нет, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Надзорное ведомство прокомментировало информацию ряда телеграм-каналов, которые передавали, что в России якобы зафиксирован резкий рост числа заражений агрессивным гриппом А.

В Роспотребнадзоре добавили, что уже направили официальный запрос в адрес электронного СМИ, которое начало распространять эту информацию. По данным ведомства, значительного увеличения случаев госпитализации тяжело больных гриппом не отмечается ни в одном из регионов страны.

"Во всех регионах РФ принимаются меры, связанные с контролем эпидемиологической ситуации", – говорится в сообщении.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова указывала, что подъем заболеваемости гриппом может наступить в России к началу новогодних праздников. Она уверена, что люди перед праздниками перестают своевременно обращаться за медицинской помощью и приходят за ней тогда, когда бывает поздно, при тяжелом развитии.

К настоящему моменту повышение эпидемических показателей по гриппу зарегистрировано в 17 регионах страны. При этом преимущественно гриппом заражаются школьники, рост заболеваемости среди них наблюдается в 25 субъектах РФ.

