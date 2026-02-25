Ксения Шойгу поздравила бывшего возлюбленного Алексея Столярова с днем рождения

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Дочь экс-главы Минобороны России Сергея Шойгу Ксения публично поздравила бывшего возлюбленного, блогера Алексея Столярова с 36-летием. В своем телеграм-канале она опубликовала пост и фото, на котором запечатлена в том числе с его супругой, сообщила "Газета.ру".

"Дорогой мой человек и топ-тревел-блогер России! С днем рождения тебя! Спасибо тебе за то, что ты рядом и всегда готов прийти на помощь. Даже с названием нашего подкаста. Пусть все блогерские (и не только!) вершины будут покорены. Обняла крепко! П. С. Наш выпуск с именинником совсем скоро", – написала она.

Столяров и Шойгу начали встречаться в 2019 году, а через два года у пары родилась дочь Милана. О их расставании стало известно в августе 2023-го.

В 2024 году Столяров начал встречаться с чемпионкой мира по бальным танцам Верой Бондаревой, а в конце 2025 года пара расписалась. В январе текущего года Столяров сообщил, что станет отцом во второй раз. Его супруга рассказала, что все последние праздники загадывала стать мамой.