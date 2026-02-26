Новый сезон бесплатных экскурсий по районам Москвы стартует в марте

Фото: пресс-служба АНО "Комплексное развитие района "Мой район"

Новый сезон программы "Мой район" с бесплатными экскурсиями по Москве начнется в марте. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.

Она напомнила, что серию экскурсий в рамках программы впервые провели в Москве в 2022 году. С того момента для туристов и горожан организовали порядка 1 600 обзорных прогулок.

"Популярность районных экскурсий ежегодно растет. За все время их участниками стали почти 100 тысяч человек", – указала Сергунина.

В целом цикл экскурсий в новом сезоне объединит свыше 1 100 прогулок, которые будут доступны до мая. В частности, граждан приглашают посетить 160 маршрутов, некоторые из них традиционно пройдут по популярным местам прошлых лет.

В частности, в Ростокине можно будет увидеть Киностудию Горького, в Ховрине – усадьбу Грачевка, а в Свиблове погулять в парке "Яуза".

Новые экскурсии стартуют в июне. На одной из них расскажут о культурном центре "Москвич" и сквере имени 200-летия А. С. Пушкина в Текстильщиках. Еще на одном маршруте в районе Нагатинский Затон покажут набережную у здания Южного речного вокзала, а также ландшафтный парк и кленовую аллею.

Узнать расписание и зарегистрироваться на экскурсию можно в онлайн-режиме.

Ранее свыше 210 тысяч москвичей при помощи голосования в проекте "Активный гражданин" выбрали самые интересные городские зимние маршруты от турсервиса Russpass. Самым популярным направлением стало путешествие по историческому центру Москвы – за него отдали голоса 28% участников. Еще 17% респондентов выбрали маршрут по ВДНХ.

