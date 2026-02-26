ГД приняла проект о запрете выдачи иностранцев, служивших в ВС РФ

Фото: Москва 24/Анна Селина

Госдума в рамках пленарного заседания приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете на выдачу другим странам иностранных граждан, которые проходили службу в Вооруженных силах России по контракту. Проект на рассмотрение внесло правительство.

Изменения внесут в статью 464 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Согласно проекту, будет расширен перечень оснований для отказа в выдаче лица другому государству для уголовного преследования и исполнения приговора.

Таким образом, нельзя будет выдать иностранцев и лиц без гражданства, которые состоят в российской армии или воинских формированиях по контракту, а также проходили службу в зонах боевых действий.

Ранее в Госдуме приняли во втором и третьем чтениях законопроект, предлагающий дать бойцам СВО право бесплатно повторно получить среднее профессиональное образование по другой профессии или направлению подготовки.

По словам авторов инициативы, нововведения будут стимулировать участников спецоперации к трудовой деятельности, повышать уровень их трудоустройства, а также снижать дефицит кадров на рынке.

