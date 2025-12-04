Госдума приняла закон о повторном обучении бойцов СВО в колледжах

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, предлагающий дать бойцам СВО право бесплатно повторно получить среднее профессиональное образование (СПО) по другой профессии или направлению подготовки.

Закон направлен на создание дополнительных мер поддержки для тех, кто проходил военную службу в ВС РФ, войсках нацгвардии и других воинских формированиях при условии их участия в СВО, в том числе при отражении вторжения на российскую территорию, в ходе вооруженной провокации на границе и на приграничных территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации.

Как указано в пояснительной записке, среди участников СВО много специалистов рабочих профессий, которые после возвращения нуждаются в квалификации и поиске новой сферы занятости.

Согласно действующему законодательству, бесплатно получить СПО можно только один раз. Закон же предлагает дать бойцам спецоперации право на то, чтобы они могли повторно пройти обучение на безвозмездной основе.

По словам авторов инициативы, нововведения будут стимулировать участников СВО к трудовой деятельности, повышать уровень их трудоустройства, а также снижать дефицит кадров на рынке.

С 1 января 2026 года в России появится отдельный вид социального контракта для демобилизованных бойцов спецоперации. Его можно будет оформить для ведения предпринимательской деятельности без оценки среднедушевого дохода.

Размер единовременной выплаты составит до 350 тысяч рублей, которые можно потратить на обучение или повышение квалификации.