Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря, 08:30

Политика

Госдума приняла закон о повторном обучении бойцов СВО в колледжах

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, предлагающий дать бойцам СВО право бесплатно повторно получить среднее профессиональное образование (СПО) по другой профессии или направлению подготовки.

Закон направлен на создание дополнительных мер поддержки для тех, кто проходил военную службу в ВС РФ, войсках нацгвардии и других воинских формированиях при условии их участия в СВО, в том числе при отражении вторжения на российскую территорию, в ходе вооруженной провокации на границе и на приграничных территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации.

Как указано в пояснительной записке, среди участников СВО много специалистов рабочих профессий, которые после возвращения нуждаются в квалификации и поиске новой сферы занятости.

Согласно действующему законодательству, бесплатно получить СПО можно только один раз. Закон же предлагает дать бойцам спецоперации право на то, чтобы они могли повторно пройти обучение на безвозмездной основе.

По словам авторов инициативы, нововведения будут стимулировать участников СВО к трудовой деятельности, повышать уровень их трудоустройства, а также снижать дефицит кадров на рынке.

С 1 января 2026 года в России появится отдельный вид социального контракта для демобилизованных бойцов спецоперации. Его можно будет оформить для ведения предпринимательской деятельности без оценки среднедушевого дохода.

Размер единовременной выплаты составит до 350 тысяч рублей, которые можно потратить на обучение или повышение квалификации.

Участники боевых действий могут получить дополнительную поддержку от Москвы

Читайте также


политикаобразованиеобщество

Главное

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

Где в Москве отправить письмо Деду Морозу?

Нужно положить послание в специальный почтовый ящик, а найти его можно в парках

Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино"

Читать
закрыть

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика