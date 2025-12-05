Продажа билетов на показы "Щелкунчика" 30–31 декабря началась в Большом театре

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Продажа билетов на показы балета "Щелкунчик" 30 и 31 декабря стартовала на сайте Большого театра.

Первыми открылись продажи на спектакль 30 декабря в 12:00. Позже москвичи смогут приобрести билеты на представление, которое состоится в тот же день, но в 19:00. После 12:00 5 декабря стартуют продажи на показы, которые пройдут 31 декабря в 12:00 и 18:00 соответственно.

Между тем максимальная ставка за два билета на "Щелкунчик", который покажут 27 декабря в 19:00, составила 250 тысяч рублей. За эту сумму выкупили места в третьем ряду партера.

На первые четыре показа балета с 17 по 20 декабря все билеты раскупили за 5 часов. Стоимость самого дорогого составила 50 тысяч рублей, а самого дешевого – 5 тысяч.