05 декабря, 10:47

Общество

Москвичи смогут проголосовать за лучшие новогодние песни и фильмы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На сайте проекта "Активный гражданин" открылись два новых голосования, посвященных популярным новогодним песням и фильмам, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГКУ "Новые технологии управления".

"Жителям столицы предлагают назвать те, которые неизменно дарят им хорошее настроение в праздничные дни", – рассказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что под новогодние хиты вроде "Пять минут", "Звенит январская вьюга" (в оригинале – "С любовью встретиться"), "А снег идет" и других традиционно наряжают елки, встречают друзей, загадывают желания. Знакомые с детства мелодии звучат по всей стране – на улицах, в кафе, магазинах и домах.

В первом голосовании москвичи могут выбрать до пяти любимых песен, а также узнать подробности об их создании. Так, песня "В лесу родилась елочка", которую многие ошибочно считают народной, появилась благодаря поэтессе Раисе Кудашевой и композитору Леониду Бекману более века назад. Первоначально стихотворение состояло из девяти куплетов, однако до наших дней дошли лишь самые известные строки.

Вторая часть проекта посвящена новогодним фильмам. Участникам предлагают отметить три картины, которые они считают лучшими. В списке представлены классические советские ленты, которые традиционно пересматривают в праздничные дни: "Морозко", "Двенадцать месяцев", "Снежная королева", а также комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Чародеи", "Карнавальная ночь" и другие.

Оба голосования подготовлены совместно с департаментом культуры Москвы. Проект "Активный гражданин" работает с 2014 года и за это время объединил более 7 миллионов участников.

Ранее в проекте "Активный гражданин" стартовал ежегодный конкурс "Лучший книжный магазин Москвы". Выбрать фаворита можно в номинации "Мой любимый книжный". На звание лучшего претендуют сразу четыре магазина крупных торговых сетей. Помимо широкого ассортимента, каждый из них предлагает событийную программу.

