Новогодний забег на дистанции 1 и 5 км пройдет в "Лужниках"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Москвичи смогут принять участие в новогоднем забеге 31 декабря в олимпийском комплексе "Лужники". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Мероприятие организуют в рамках проекта "Зима в Москве". Оно пройдет при поддержке департамента спорта столицы.

Участие в забеге смогут принять как профессионалы, так и спортсмены-любители. На выбор бегунам предложат преодолеть две дистанции, протяженность которых 1 и 5 километров.

Для юных спортсменов подготовят отдельную зону с безопасной трассой. Чтобы не отвлекать родителей от участия в забеге, аниматоры проведут для ребят развлекательную программу.

Начинающие бегуны и семьи с детьми смогут попробовать свои силы на малой дистанции. Пятикилометровый забег пройдет для совершеннолетних участников при наличии медицинского допуска. Состязание организуют с электронным хронометражем.

Трассы также адаптируют к зимним условиям. На них установят освещение, и будут работать пункты обогрева и горячего питания.

В 22:00 состоится открытие стартового городка, где участникам выдадут номера. Семейный забег начнется в 23:00, а основной – в 00:00, после поздравления Владимира Путина и боя курантов.

Награждение победителей пройдет 1 января в 00:30. Каждому финишировавшему участнику вручат памятную медаль "Первый старт года", а детям – сладкие подарки. После забега спортсмены смогут отдохнуть в шатрах. Стартовый городок будет работать до 02:00.

Желающие попробовать свои силы в мероприятии могут пройти регистрацию на сайте. Для участия в семейном забеге необходимо будет заполнить электронную расписку.

Кроме того, 5 декабря в Москве стартовал зимний спортивный фестиваль. Он пройдет на территории "Лужников" до конца февраля 2026 года. Для гостей организуют разные активности: снежный дартс, мини-керлинг, боулинг на снегу и другие игры. Все мероприятия бесплатные.