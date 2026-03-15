15 марта, 17:14Происшествия
Возгорание на нефтебазе в Краснодарском крае полностью ликвидировано
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Возгорание на нефтебазе в пригороде Тихорецка Краснодарского края полностью ликвидировано. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба Кубани.
Огонь возник на территории объекта 15 марта после падения обломков БПЛА. В результате инцидента пострадавших нет. На месте ЧП работали оперативные и специальные службы.
Помимо этого, в Тихорецком районе обломки беспилотника повредили две линии электропередачи высокого напряжения. Аварийно-восстановительные работы планировалось провести после завершения осмотра территории.
До этого пожар произошел на Афипском НПЗ в Северском районе Краснодарского края из-за падения фрагментов дрона. Из людей никто не пострадал. Спустя время огонь потушили.