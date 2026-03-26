Новости

Новости

26 марта, 12:56

Общество
Диетолог Соломатина: здоровое питание может привести к депрессии

Диетолог рассказала о негативных последствиях здорового питания

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi​

Даже полезные продукты могут негативно сказаться на психическом состоянии и привести к депрессии, если употреблять их в неправильном сочетании или количестве. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, ключевую роль играет состояние микрофлоры кишечника. Полезные бактерии, которых в организме значительно больше, чем клеток, нуждаются в пищевых волокнах. Не получая их в достаточном количестве, бактерии начинают голодать, что может стать причиной воспалительных процессов.

"А системное воспаление, в свою очередь, ухудшает кровоснабжение мозга, который очень чувствителен к кислороду и глюкозе", – добавила специалист.

Недостаток кислорода и нарушение кровообращения могут привести к разрушению нейронов и сбоям в выработке нейромедиаторов, которые отвечают за эмоциональное состояние. При этом, как показывают современные исследования, воспаления в кишечнике могут привести не только к депрессии, но и более серьезным расстройствам, в том числе шизофрении и аутизму.

Как отметила Соломатина, причиной дисбаланса часто становятся определенные виды бактерий, например клостридии. Они преобладают на сладкой и обработанной пище и вытесняют полезную микрофлору. В результате человек попадает в замкнутый круг, выбраться из которого бывает очень сложно, отметила эксперт.

Ранее врач-терапевт, кардиолог и диетолог Татьяна Залетова рассказала, что картофель в мундире, свекольный сок и зеленый чай могут быть опасны для гипотоников. По ее словам, тем, у кого артериальное давление держится на низких значениях, меньше 90 на 60 миллиметров ртутного столба, следует быть особенно острожными с продуктами, богатыми калием.

Кроме того, привести к проблеме способны и продукты с высоким содержанием диетических нитратов. Среди них свекла, руккола, шпинат, сельдерей и листовые салаты.

Читайте также


Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

