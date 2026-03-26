Диетолог Соломатина: здоровое питание может привести к депрессии

Даже полезные продукты могут негативно сказаться на психическом состоянии и привести к депрессии, если употреблять их в неправильном сочетании или количестве. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, ключевую роль играет состояние микрофлоры кишечника. Полезные бактерии, которых в организме значительно больше, чем клеток, нуждаются в пищевых волокнах. Не получая их в достаточном количестве, бактерии начинают голодать, что может стать причиной воспалительных процессов.

"А системное воспаление, в свою очередь, ухудшает кровоснабжение мозга, который очень чувствителен к кислороду и глюкозе", – добавила специалист.

Недостаток кислорода и нарушение кровообращения могут привести к разрушению нейронов и сбоям в выработке нейромедиаторов, которые отвечают за эмоциональное состояние. При этом, как показывают современные исследования, воспаления в кишечнике могут привести не только к депрессии, но и более серьезным расстройствам, в том числе шизофрении и аутизму.

Как отметила Соломатина, причиной дисбаланса часто становятся определенные виды бактерий, например клостридии. Они преобладают на сладкой и обработанной пище и вытесняют полезную микрофлору. В результате человек попадает в замкнутый круг, выбраться из которого бывает очень сложно, отметила эксперт.

