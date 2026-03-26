Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 марта, 18:44

Экономика

В РФ спрогнозировали плавное снижение ключевой ставки без "отскоков"

Фото: depositphotos/valphoto

Ключевая ставка Банка России будет снижаться постепенно и без резких колебаний, к концу года она может опуститься примерно до 12%. Такой прогноз озвучил глава ВТБ Андрей Костин.

По его словам, регулятор, вероятно, будет двигаться в сторону смягчения денежно-кредитной политики без "отскоков" вверх. Текущий тренд, как ожидается, сохранится и в дальнейшем. Костин добавил, что снижение ставки может продолжиться вплоть до середины 2027 года.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в случае снижения ключевой ставки до 3% в России была бы гиперинфляция либо рост цен в десятки процентов.

Резкое снижение ставки сможет придать экономике импульс к росту, однако он быстро нивелируется увеличением цен. В долгосрочной перспективе подобные меры приведут к экономическим потерям.

Банки РФ снизили ставки по вкладам вслед за ключевой ставкой

Читайте также


экономика

Главное

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика