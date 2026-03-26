В РФ спрогнозировали плавное снижение ключевой ставки без "отскоков"

Фото: depositphotos/valphoto

Ключевая ставка Банка России будет снижаться постепенно и без резких колебаний, к концу года она может опуститься примерно до 12%. Такой прогноз озвучил глава ВТБ Андрей Костин.

По его словам, регулятор, вероятно, будет двигаться в сторону смягчения денежно-кредитной политики без "отскоков" вверх. Текущий тренд, как ожидается, сохранится и в дальнейшем. Костин добавил, что снижение ставки может продолжиться вплоть до середины 2027 года.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в случае снижения ключевой ставки до 3% в России была бы гиперинфляция либо рост цен в десятки процентов.

Резкое снижение ставки сможет придать экономике импульс к росту, однако он быстро нивелируется увеличением цен. В долгосрочной перспективе подобные меры приведут к экономическим потерям.