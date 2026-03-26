Рост ВВП России за трехлетку превысил среднемировой уровень

Фото: depositphotos/Rangizzz

Рост ВВП России в целом составил 10,3% за трехлетку. Этот показатель выше среднемировых уровней, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Он также подчеркнул, что такой результат является очень хорошим.

Ранее Владимир Путин заявил, что ВВП в январе 2026 года был на 2,1% ниже, чем за аналогичный период в 2025-м. Как рассказал президент, эксперты объясняют это "календарным фактором": в январе было меньше рабочих дней. Он также обратил внимание на "низкую, отрицательную динамику основных макропоказателей".

До этого глава государства отмечал, что экономике России еще далеко до рецессии. Он указал на показатели рынка труда, которые демонстрируют низкий уровень безработицы. Это является одним из ключевых показателей экономики.

