Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
23 марта, 13:51

Экономика
Главная / Новости /

Путин: ВВП России в январе был на 2,1% ниже, чем год назад

Фото: РИА Новости/POOL/Гавриил Григоров

ВВП России в январе 2026 года был на 2,1% ниже, чем за аналогичный период в 2025-м. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

По словам президента, эксперты объясняют спад макроэкономических показателей в начале года "календарным фактором": в январе 2026-го было меньше рабочих дней, чем в прошлом. Он также указал на "низкую, отрицательную динамику основных макропоказателей".

При этом в такой динамике "нет ничего неожиданного, статистика это подтверждает", добавил глава государства.

"Необходимо вернуться на траекторию устойчивого экономического роста, конечно, с замедлением инфляции и с сохранением стабильности на рынке труда", – подчеркнул Путин.

Он отметил, что, на первый взгляд, это разнонаправленные вещи, однако нужно стремиться именно к такому результату.

В то же время российским нефтегазовым компаниям следует направить текущие расходы на погашение долговой нагрузки перед банками. Это было бы "зрелым решением", уточнил Путин.

Ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин рассказал, что в 2025 году ВВП увеличился на 1%, а за последние три года его рост превысил 10%. По его мнению, российская экономика сохраняет положительную динамику, несмотря на сложную ситуацию. Результата удалось достичь благодаря концентрации ресурсов на приоритетных направлениях, объяснил он.

Читайте также


властьэкономика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика