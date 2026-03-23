Путин: ВВП России в январе был на 2,1% ниже, чем год назад

ВВП России в январе 2026 года был на 2,1% ниже, чем за аналогичный период в 2025-м. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

По словам президента, эксперты объясняют спад макроэкономических показателей в начале года "календарным фактором": в январе 2026-го было меньше рабочих дней, чем в прошлом. Он также указал на "низкую, отрицательную динамику основных макропоказателей".

При этом в такой динамике "нет ничего неожиданного, статистика это подтверждает", добавил глава государства.

"Необходимо вернуться на траекторию устойчивого экономического роста, конечно, с замедлением инфляции и с сохранением стабильности на рынке труда", – подчеркнул Путин.

Он отметил, что, на первый взгляд, это разнонаправленные вещи, однако нужно стремиться именно к такому результату.

В то же время российским нефтегазовым компаниям следует направить текущие расходы на погашение долговой нагрузки перед банками. Это было бы "зрелым решением", уточнил Путин.

Ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин рассказал, что в 2025 году ВВП увеличился на 1%, а за последние три года его рост превысил 10%. По его мнению, российская экономика сохраняет положительную динамику, несмотря на сложную ситуацию. Результата удалось достичь благодаря концентрации ресурсов на приоритетных направлениях, объяснил он.