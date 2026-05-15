Садовое кольцо закрыли из-за эстафеты и мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 20:08

Политика
Главная / Новости /

Профессор Малинен: Финляндия должна разорвать связи с Украиной из-за дрона ВСУ

В Финляндии призвали к разрыву связи с Украиной из-за инцидента с дроном ВСУ

Фото: depositphotos/dnaumoid​

Финляндия должна разорвать связи с Украиной после первого взрыва дрона ВСУ на территории страны, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Об этом сообщает News.ru.

С этими словами он обратился к премьеру Финляндии Петтери Орпо.

"Прекратите отправлять деньги и помощь, иначе полностью коррумпированный киевский режим станет нашим врагом", – подчеркнул Малинен.

Ранее сообщалось, что из-за появления дронов в воздушном пространстве Финляндии в пятницу, 15 мая, работа аэропорта Хельсинки была временно приостановлена. После закрытия воздушного пространства некоторые рейсы в аэропорту были отменены или перенесены.

Кроме того, дрон был обнаружен на границе Финляндии с Россией в районе Виролахти. Инцидент произошел 3 мая. Орпо выражал недовольство в адрес президента Украины Владимира Зеленского. В частности, он подчеркнул недопустимость нарушения воздушного пространства и проникновения в него беспилотников.

Читайте также


политика

Главное

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

Станет ли в РФ популярен тренд на коммуны пенсионеров?

Вместе пожилые осваивают компьютеры и стараются противостоять возрастным изменениям мозга

Эксперты уверены: тренд будет набирать популярность и в России

Читать
закрыть

Кому и зачем ставить брекеты во взрослом возрасте?

Лечение с помощью брекетов имеет еще и терапевтический эффект

Человек заботится о себе и меняет отношение к уходу за полостью рта

Читать
закрыть

Почему больше половины россиян страдают от лишнего веса?

Технологии сделали пищу очень доступной, более обработанной и привлекательной

В пище также содержатся стимуляторы, ароматизаторы и глутаматы

Читать
закрыть

В чем смысл популярного подросткового тренда six-seven?

Мем подхватили российские школьники и выводят им из себя учителей

Фраза используется для ответа на любой вопрос, без обязательного буквального смысла

Читать
закрыть

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика