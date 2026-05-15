Профессор Малинен: Финляндия должна разорвать связи с Украиной из-за дрона ВСУ

Финляндия должна разорвать связи с Украиной после первого взрыва дрона ВСУ на территории страны, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Об этом сообщает News.ru.

С этими словами он обратился к премьеру Финляндии Петтери Орпо.

"Прекратите отправлять деньги и помощь, иначе полностью коррумпированный киевский режим станет нашим врагом", – подчеркнул Малинен.

Ранее сообщалось, что из-за появления дронов в воздушном пространстве Финляндии в пятницу, 15 мая, работа аэропорта Хельсинки была временно приостановлена. После закрытия воздушного пространства некоторые рейсы в аэропорту были отменены или перенесены.

Кроме того, дрон был обнаружен на границе Финляндии с Россией в районе Виролахти. Инцидент произошел 3 мая. Орпо выражал недовольство в адрес президента Украины Владимира Зеленского. В частности, он подчеркнул недопустимость нарушения воздушного пространства и проникновения в него беспилотников.

