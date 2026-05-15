Садовое кольцо закрыли из-за эстафеты и мотофестиваля

Новости

15 мая, 18:00

Транспорт

Дептранс Москвы взял на контроль курьера за опасную езду на заднем колесе

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Дептранс Москвы проконтролирует поведение курьера, который устроил опасную езду на заднем колесе электровелосипеда. Компанию, где он работает, обязали установить на транспорт номерной знак, а при повторном нарушении сотрудника навсегда отстранят от заказов, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

"На улицах Москвы заметили курьера, который решил устроить "шоу" и передвигаться на заднем колесе. Возможно, кто-то заказал слишком много и случился перевес, или курьер так спешил на долгожданный выходной, но такие трюки в городском потоке недопустимы", – говорится в сообщении.

Дептранс назвал такое вождение прямой угрозой жизни водителей и безопасности пешеходов. Как указало ведомство, с курьером уже провели беседу о недопустимости подобного поведения на дороге.

Департамент напомнил, что единый стандарт работы курьерских служб был введен для того, чтобы доставщики несли ответственность за свои действия. Ведомство призвало соблюдать правила дорожного движения.

Ранее курьер на электровелосипеде сбил 12-летнюю девочку на тротуаре на западе Москвы. ДТП произошло на улице Мосфильмовской. Ребенка госпитализировали.

Курьер сбил ребенка на пешеходном переходе в Марьино

