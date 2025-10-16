Курьер на электровелосипеде сбил 12-летнюю девочку на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Курьер на электровелосипеде сбил 12-летнюю девочку на тротуаре на западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

ДТП произошло на улице Мосфильмовская. Ребенка госпитализировали.

В данный момент выясняются все обстоятельства аварии. Прокуратура Западного административного округа контролирует этот процесс.

Ранее автобус маршрута № 673 и автомобиль столкнулись на севере Москвы. По предварительной информации, водитель легкового авто нарушил ПДД и не уступил дорогу автобусу коммерческого перевозчика "Трансавтолиз".



Пострадал один пассажир автобуса, ему была оказана необходимая медицинская помощь. Точные причины ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.