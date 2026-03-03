Форма поиска по сайту

03 марта, 07:51

Общество
Президент РКФ Голубев: собака может повредить лапы из-за реагентов во время оттепели

Россиян предупредили об опасности реагентов для собак во время оттепели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С приходом оттепели на тротуарах и газонах проявятся реагенты и биологические отходы, которые могут представлять угрозу для собак. Об этом сообщил ТАСС президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"Когда сугробы тают и оседают, газоны и тротуары буквально превращаются в "минное поле" для собак", – отметил он.

В частности, химические вещества способны разъедать подушечки лап, вызывать ожоги и трещины, а также могут стать причиной отравления, если питомец вылизывает лапы после прогулки.

Голубев рекомендовал использовать специальную обувь для собак или защитный воск, а после прогулки тщательно промывать лапы. Он также подчеркнул опасность биологических отходов, которые могут быть источником паразитов и инфекций, и призвал не позволять животным подбирать что-либо с земли.

Дополнительную угрозу, по его словам, представляет прошлогодняя листва, где скапливаются плесень и бактерии. Президент РКФ напомнил о необходимости регулярной обработки животных от паразитов, своевременной вакцинации и контроле за поведением питомца во время прогулки.

Ранее президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский посоветовал владельцам собак учитывать свое постоянное отсутствие дома на этапе выбора питомца. В таком случае лучше завести собаку декоративной породы, например чихуахуа, мопса, той-пуделя или померанского шпица, – все они могут спокойно ждать хозяев дома целый день.

животныеобщество

