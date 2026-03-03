Оборот платных услуг в Москве вырос на 1,9% в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Объем платных услуг, оказанных населению Москвы в 2025 году, вырос до 4,6 триллиона рублей, увеличившись на 1,9% по сравнению с 2024-м. Об этом сообщила заммэра Мария Багреева.

"Сфера услуг в Москве продолжает расти благодаря внедрению цифровых форматов, что позволяет повысить доступность и качество сервиса. <...> Наибольший вклад в рост внесли электронные сервисы, услуги связи и образования", – указала вице-мэр.

Данные направления, по словам заммэра, активно развиваются благодаря внедрению цифровых технологий и искусственного интеллекта в экономику столицы, а также высокому спросу на услуги дополнительного профессионального образования.

В частности, объем электронных услуг увеличился на 28%, достигнув таким образом 446,8 миллиарда рублей. Показателей удалось достичь благодаря расширению цифровых сервисов, включая платные подписки на мультимедийные платформы, облачные хранилища и ИИ-ассистенты, которые изменяют предпочтения потребителей в пользу онлайн-услуг.

В свою очередь, доходы от услуг связи возросли на 8,3% и составили 460,9 миллиарда рублей. Росту спроса на интернет и сотовую связь способствовало внедрение цифровых технологий в повседневную жизнь москвичей.

Платные образовательные услуги выросли на 6,9%, достигнув 353,3 миллиарда рублей. Отмечается, что жители города активно участвуют в программах дополнительного обучения, профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

В то же время спортивные организации увеличили обороты на 7,3%, до 63,5 миллиарда рублей. Этому поспособствовало развитие спортивной инфраструктуры и популярность городских массовых мероприятий, таких как беговые и веломарафоны, а также спортивные фестивали.

Ранее сообщалось, что жители Москвы могут быстро получить доступ к городским сервисам и услугам благодаря пяти встроенным в мессенджер MAX мини-приложениям.

Приложение портала mos.ru позволяет, не покидая MAX, прочитать актуальные новости, инструкции и найти ссылки на все необходимые сервисы. Таким образом, горожанам стало легче проверять информацию о штрафах, записываться в секции, вызывать мастера на дом и пользоваться другими доступными услугами.