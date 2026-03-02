Более 3 млн контрактов заключили на столичном портале поставщиков за 13 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 3 миллионов контрактов заключили на портале поставщиков Москвы с 2013 года. В число самых популярных категорий вошли медицинские и строительные товары, рассказала заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

"За 13 лет портал поставщиков из инструмента, обеспечивающего проведение госзакупок малого объема только для столицы, превратился в межрегиональную электронную платформу для всей России. Сегодня свыше 60 тысяч заказчиков из 44 регионов – государственные и муниципальные организации, школы, больницы, детские сады – оперативно закупают на портале необходимые товары, работы и услуги более чем у 395 тысяч поставщиков со всей страны", – подчеркнула она.

Общий объем заключенных контрактов составил более 680 миллиардов рублей. На поставку медицинских товаров было подписано почти 246 тысяч договоров, на строительные товары – 243 тысячи, а на услуги по техническому обслуживанию, содержанию и текущему ремонту – 213 тысяч.

Каждый день на портале заключается свыше 1,5 тысячи сделок, в перечень доступных товаров, работ и услуг включено более 3,4 миллиона наименований.

Как отметил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, поставщики из Москвы заключили 1,8 миллиона контрактов. Кроме того, в лидеры выбились представители Подмосковья – 313,2 тысячи сделок, Пермского края – 291,3 тысячи, Ямало-Ненецкого автономного округа – 61,7 тысячи и Краснодарского края – 55 тысяч. Они смогли обеспечить свыше 80% от общего количества договоров.

В 2025 году на столичном портале поставщиков состоялось более 175 тысяч котировочных сессий, что позволило сэкономить свыше 6,6 миллиарда рублей за счет снижения начальных цен.

Среднее снижение начальной цены в ходе мини-аукционов составило 14%. Самой востребованной категорией закупок стали строительные товары, по которым заключено более 17 тысяч контрактов.

