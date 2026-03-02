Форма поиска по сайту

02 марта, 13:08

Милонов назвал наступление беременности лучшим подарком женщине на 8 Марта

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

Лучший подарок, который мужчина может подарить женщине на 8 Марта, – это наступление беременности. Такое заявление в интервью News.ru сделал депутат Госдумы Виталий Милонов.

"Нельзя дарить букет из 1 000 роз – потому что вы выставляете себя каким-то разбогатевшим торговцем верблюдами или помидорами", – подчеркнул парламентарий.

Он также указал, что девушки с низкой социальной ответственностью любят выкладывать фотографии с такими букетами в соцсетях. Это, по мнению Милонова, является пошлостью, вне зависимости от наличия или отсутствия праздничного повода.

"Не надо, пожалуйста, использовать свою женщину в качестве манекена для демонстрации собственных каких-то финансовых и прочих достоинств", – призвал депутат.

Ранее 46% опрошенных россиянок рассказали, что хотели бы получить деньги в качестве подарка на 8 Марта. Еще 38% респонденток были бы рады ювелирным украшениям, а 36% – новому смартфону или ноутбуку. Кроме того, 19% хотят, чтобы им помогли оплатить ЖКУ или закрыть кредит.

Цветы могут подорожать на 15–20% в Москве к 8 Марта

