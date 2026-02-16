Эксперт Богачева назвала причину, по которой нельзя дарить носки на 23 февраля

Празднование 23 февраля и 8 Марта зачастую становится причиной для конфликта, предупредили эксперты. Почему это происходит и что стоит выбрать в качестве подарка, разбиралась Москва 24.

Никакого галстука?

Главное правило при выборе подарка близким или коллегам на 23 февраля и 8 Марта – чем ближе мы к человеку, тем более личным может быть презент. Об этом в разговоре с Москвой 24 напомнила эксперт по светскому и деловому этикету Екатерина Богачева.

"Например, руководителю нельзя дарить галстук, потому что это предмет, близкий к телу. Мужу – вполне", – пояснила она.

К числу неуместных офисных презентов эксперт также отнесла носки.





Екатерина Богачева эксперт по светскому и деловому этикету На 23 февраля это почему-то считается распространенным и даже классическим вариантом, но на самом деле является дурным тоном. Носки – предмет гардероба, и такие вещи человек обычно покупает себе сам.

По словам эксперта, то же самое касается парфюмерии, косметики и средств для ухода. Человеку может не подойти аромат, или он просто не пользуется подобными продуктами. Тем не менее пену для бритья тоже продолжают вручать, отметила эксперт.

"Среди универсальных беспроигрышных вариантов, которые не вызовут отрицательных ассоциаций как у коллег, так и у близких, – книги, например роскошно оформленные альбомы по искусству. Также можно рассмотреть столовое серебро, живопись или красиво оформленные сладости – не стандартные коробки из супермаркетов, а специально собранные в кондитерских", – посоветовала она.

Кроме того, подойдут и канцелярские принадлежности, если речь не о ежедневниках с логотипом компании, а о качественной ручке или настольных аксессуарах из кожи. Также возможен подарок, связанный с музыкой, – винил, кстати, до сих пор не сдает позиций, добавила Богачева. Однако нужно убедиться, что у получателя есть проигрыватель.

Одна роза – стыдно?

При этом, говоря о парах, семейный психолог Юлия Метлова подчеркнула: даже самый уместный подарок может не спасти ситуацию, если накопились невысказанные обиды.

"Праздники часто становятся триггером напряжения в паре. Главным образом это связано с завышенными ожиданиями и романтизацией таких дней. Особенно гендерные праздники нагружены символическим смыслом, что должно быть обязательно внимание, признание, благодарность, суперромантика", – пояснила она в беседе с Москвой 24.

При этом партнеры редко напрямую говорят, чего конкретно им хочется.





Юлия Метлова семейный психолог Порой у некоторых в голове звучат мысли: "он должен догадаться", "она обязана постараться, я же столько всего делаю", "в этот день должно быть все идеально". Но они не озвучиваются, а любые непроговоренные ожидания – один из главных источников разочарования.

Также кто-то в паре зачастую ведет внутренний подсчет – кто больше вкладывается, кто внимательнее, кто старается. Праздники становятся проверкой, насколько партнер ценен для избранника. В итоге, если человек уже чувствует дефицит внимания, в эти даты напряжение может обостриться, отметила специалист.

"Третий момент – социальные сети. Идеальные сюрпризы, дорогие подарки и романтические жесты, которые публикуют в интернете, формируют ощущение, будто есть стандарт, которому нужно соответствовать. Например, одну розу как бы стыдно показывать подписчикам, поэтому многие ждут больших шикарных букетов по умолчанию. Если реальность не совпадает с придуманной картинкой, возникает возмущение, расстройство и повод для ссоры", – пояснила психолог.

Однако важно понимать, что конфликты во время праздников не свидетельствуют об угасании чувств: такие дни работают как усилители уже существующих процессов. То есть, если в паре накоплены обиды или дефицит внимания, в праздники это проявится ярче. Если отношения устойчивы, все обычно проходит достаточно спокойно и необязательно с яркими, широкими, красивыми жестами, сказала Метлова.

"Чтобы не срываться на близких в предпраздничной суете, во-первых, следует проговаривать свои ожидания заранее – например, через фразу "мне будет очень приятно, если ты подаришь..." или создание виш-листа, что сейчас популярно. Это снизит напряжение в паре гораздо сильнее, чем молчаливое ожидание сюрприза. Второй момент – снижать планку идеальности. Отношения – это не конкурс на лучший сценарий праздника или на самый дорогой подарок", – добавила эксперт.

Согласно ряду психологических исследований, удовлетворенность браком и отношениями связана не с масштабными событиями, а с ощущением эмоциональной связи, которую можно демонстрировать без грандиозных поступков.

"Кроме того, в отношениях партнеры – это команда. А праздник – это не экзамен друг для друга, а возможность укрепить связь, даже если что-то пошло не по плану", – подчеркнула психолог.

Праздники подсвечивают, есть ли в паре диалог, внимание и готовность слышать друг друга, заключила Метлова.