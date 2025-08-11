Психолог Покусаева: вероятность развода повышается, если свадьба сыграна в кредит

В Сети распространилось исследование, согласно которому дорогие свадебные торжества часто приводят к разводам. Действительно ли финансовая составляющая часто является причиной расставаний, разбиралась Москва 24.

Тратить нельзя экономить

В соцсетях начали обсуждать результаты исследования, согласно которому свадебные расходы больше 20 тысяч долларов (около 1,5 миллиона рублей) повышают риск развода на 46%, при этом, если уложиться в 1 тысячу долларов (около 80 тысяч рублей), шанс сохранить отношения увеличивается на 53%. Аналитика была опубликована несколько лет назад в американском издании Economic Inquiry, однако обсуждения снова актуализировались в августе 2025-го.





из публикации Economic Inquiry Значительные затраты на свадьбу отрицательно коррелируют с продолжительностью брака среди женщин, тогда как скромные расходы положительно связаны с ее длительностью у обоих полов. При этом большое количество гостей на свадьбе и наличие медового месяца, вне зависимости от его стоимости, в целом способствуют более долгому браку.

Статистику создали на основе данных 3 000 человек. Выяснилось, что чаще всего разводом заканчивались те браки, в которых пара тратила наибольшие суммы на покупку обручальных колец и организацию церемонии.

При этом ранее организатор Евгения Лейбман рассказала, что свадьба в сезон на 30–50 гостей обойдется в 2025 году минимум в 1 миллион рублей. В эту сумму, по ее словам, входят банкет, торт, аренда зала и его декорирование, услуги ведущего, фотографа, видеографа, диджея, а также прокат необходимой техники.

Однако возможность сэкономить на подготовке к торжеству есть. Например, как рассказала стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова, покупка нарядов в свадебный сезон, особенно летом, не выгодна, и потому лучше озадачиться этим заранее. Эксперт отметила, что в среднем приобрести все необходимое для образа жениха удастся за 30 тысяч рублей, невесты – за 48 тысяч.

Положительный, но стресс

Стоимость торжества не связана с последующими проблемами в семье, однако некоторые финансовые обязательства все же могут пошатнуть семейное благополучие. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделилась семейный психолог Олеся Покусаева.

"К каждому случаю нужно подходить индивидуально. Существуют крепкие браки, где были дорогие свадьбы. А бывает и так, что свадьба была недорогой, но люди все равно разводились. Сейчас существует огромный выбор платьев, ювелирных изделий, ресторанов, и здесь все зависит от посыла: хочет ли пара кому-то что-то доказать или делает торжество для себя", – сказала она.



Олеся Покусаева семейный психолог Вероятность развода увеличивается в том случае, если свадьба была сыграна в кредит. На мой взгляд, лучше эти же деньги потратить на покупку машины или еще чего-то, что прослужит долгие годы.

Психолог отметила, что достаточно часто именно распределение финансов становится причиной конфликтов и даже разводов. Люди ссорятся из-за непонимания, кто и как отвечает за деньги: например, один из супругов привык экономить, а второй не видит в этом необходимости.

При этом, по словам эксперта, конфликты во время подготовки торжества возникают не только из-за финансовой составляющей.

"У каждого свое понимание мероприятия. Для экстравертов это весело, вокруг должно быть много людей. А для интроверта такой праздник превращается в пытку. И очень хорошо, если это проявляется на этапе свадьбы, потому что это дает понять, с кем человек собирается прожить свою жизнь. И свадьба – это только один из штрихов", – объяснила психолог.

При этом торжество – это положительный, но все же стресс, и будущим супругам необходимо избавиться от волнения (которое тоже провоцирует скандалы).

"Перед церемонией обязательно нужно выдохнуть. Бывает такое, что люди обращаются за психологической помощью накануне свадьбы, и иногда им нужно просто выговориться. Чаще всего приходят девушки, которые переживают, что, например, жениху безразлично, кто за каким столиком будет сидеть. И невесты нервничают, а эти вещи необходимо проговаривать, так можно решить многие проблемы еще до их появления", – считает эксперт.





Олеся Покусаева семейный психолог Важно понимать, что друзья или родственники также будут эмоционально присоединяться к переживаниям. Они не будут нейтральными: они попытаются поддержать, но очень часто во вред самому человеку, потому что они оценивают ситуацию субъективно.

До вступления в брак паре важно обсудить значимые вопросы, такие как рождение детей, включенность родственников в новообразовавшуюся семью и отношение каждого из супругов к финансовому обеспечению.

"Эти вещи надо оговаривать на берегу, а не тогда, когда они становятся камнем преткновения. Основная проблема разводов – это то, что люди не разговаривают об этом заранее", – добавила Покусаева.

Она отметила, что зачастую будущие молодожены уверены, что в таких разговорах нет необходимости и проблемы нужно решать по мере их поступления. Однако именно открытая беседа наверняка поможет избежать серьезных конфликтов, заключила психолог.