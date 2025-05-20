Эксперт Лейбман: средняя стоимость свадьбы в Москве составляет 1 миллион рублей

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Свадебное торжество в Москве в среднем обойдется молодоженам на сумму от 1 миллиона рублей. Об этом Москве 24 рассказала свадебный организатор Евгения Лейбман.

По ее словам, эта сумма рассчитана на самое популярное количество гостей – 30–50 человек.

"В сумму от одного миллиона рублей входит ресторан, фотограф, видеограф, ведущий, декор, организатор, праздничный торт, приглашения, диджей и необходимое оборудование, а также еда и алкоголь", – подчеркнула эксперт.

Также Лейбман назвала главный способ сэкономить до 30% от бюджета, который придется потратить летом, – провести свадьбу в будни и не в сезон. Она добавила, что идеальными будут октябрь и ноябрь в дни с понедельника по четверг.

Ранее сообщалось, что на открытии II Всероссийского свадебного фестиваля около 170 пар одновременно зарегистрируют брак.

ЗАГСы Москвы начали прием заявлений на массовую регистрацию в рамках открытия фестиваля, которое пройдет 8 июля, в День семьи, любви и верности. В этот день церемония начнется с праздничного шествия от причала до входа в центр "Россия", после чего пары официально оформят отношения и посетят концерт.