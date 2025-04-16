Каждая четвертая московская пара выбирает "красивую" дату для свадьбы

Фото: управление записи актов гражданского состояния города Москвы

Четверть всех свадеб в столице назначается на "красивые" календарные даты: например, только на 25 мая запланировано порядка 1,5 тысячи церемоний. Об этом Агентству "Москва" сообщила начальник управления столичного ЗАГСа Светлана Уханева.

"До конца года 8 из 10 самых популярных дат – красивые, а большинство из них – с сочетанием пятерок. В этом году самая востребованная дата – 25 мая 2025 года, столичные ЗАГСы приняли около 1,5 тысячи заявлений на этот день. Более тысячи пар планируют расписаться в преддверии Красной горки 25 апреля 2025 года, а более 900 пар подали заявление на 25 июля 2025 года", – поделилась Уханева.

Она отметила, что ЗАГС всегда старается подстроиться под желания каждой пары, и при необходимости открывает дополнительные слоты. Так, 25 мая 2025 года – воскресенье, которое является выходным днем для большинства дворцов. Однако в этот день будет сделано исключение, и все отделы ЗАГСа будут работать.

По ее словам, большинство "красивых дат" приходится на май. Более 800 пар выбрали для регистрации брака 5 мая 2025 года, порядка 600 – 15 мая. Среди других популярных дат – 25 июня, 6 июня и 8 августа.

В столице для проведения свадебных церемоний доступно более 50 различных площадок, включая дворцы бракосочетания, музейные пространства, станции метрополитена, усадьбы и рестораны, напомнила Уханева. Выбрать подходящую локацию можно с помощью специализированного сервиса "Наша свадьба" на официальном портале mos.ru.

Ранее сообщалось, что за первые 3 месяца 2025 года заключили брак свыше 13 тысяч пар. Лишь в феврале было зарегистрировано более 5 тысяч браков. В январе и марте регистрация состоялась у 4 и 4,5 тысячи молодоженов.