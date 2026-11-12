В покушении на убийство студентки в Омской области участвовали две подруги

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Следственные органы Омской области предъявили обвинение 16-летней жительнице Большереченского района в покушении на убийство знакомой группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Ранее обвинялась только 19-летняя подруга несовершеннолетней. Сама девушка проходила по делу в качестве свидетеля.

По данным прокуратуры Омской области, две подруги обманом выманили 17-летнюю студентку, с которой вместе учились в техникуме, в безлюдное место у зоопарка. Там они нанесли ей не менее 50 ударов кухонным ножом. После этого они попытались скинуть девушку с моста.

Инцидент произошел вечером 9 ноября в поселке Большеречье. Поводом для нападения стала личная неприязнь к пострадавшей. Уточнялось, что пока одна нападавшая наносила удары ножом, вторая фигурантка снимала происходящее на телефон.

Крики девушки услышали прохожие, которые вызвали полицию. Пострадавшую госпитализировали. Ее травмы оказались серьезными, девушка потеряла палец, когда защищалась от ударов ножом. Подчеркивалось, что она вряд ли сможет вернуться к обычной жизни.

