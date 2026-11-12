В Тюмени мужчина задушил свою собаку в лифте

Фото: МАХ/"ЧП Тюмень"

В Тюмени мужчина задушил свою 16-летнюю собаку в лифте жилого дома. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на слова волонтера Светланы Самойловой.

Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина выходит из лифта, а собака пытается выбежать следом. Хозяин заталкивает ее обратно ногой, продолжая удерживать поводок. После этого двери закрываются, лифт начинает движение, а животное остается подвешенным на поводке.

"Он (владелец собаки. – Прим. ред.) говорит, что это несчастный случай, но по видео очень хорошо понятно, что все сделано преднамеренно. Собака старенькая, ей 16 лет", – рассказала Самойлова.

Задержать мужчину помогли волонтеры. В УМВД России по Тюменской области сообщили, что проводят доследственную проверку информации, опубликованной в интернете.

Ранее в Санкт-Петербурге треш-стримеры убили кролика в прямом эфире ради донатов. Животному сломали лапы и позвоночник, после чего закопали.

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