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12 ноября, 17:30

Происшествия

В Тюмени мужчина задушил свою собаку в лифте

Фото: МАХ/"ЧП Тюмень"

В Тюмени мужчина задушил свою 16-летнюю собаку в лифте жилого дома. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на слова волонтера Светланы Самойловой.

Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина выходит из лифта, а собака пытается выбежать следом. Хозяин заталкивает ее обратно ногой, продолжая удерживать поводок. После этого двери закрываются, лифт начинает движение, а животное остается подвешенным на поводке.

"Он (владелец собаки. – Прим. ред.) говорит, что это несчастный случай, но по видео очень хорошо понятно, что все сделано преднамеренно. Собака старенькая, ей 16 лет", – рассказала Самойлова.

Задержать мужчину помогли волонтеры. В УМВД России по Тюменской области сообщили, что проводят доследственную проверку информации, опубликованной в интернете.

Ранее в Санкт-Петербурге треш-стримеры убили кролика в прямом эфире ради донатов. Животному сломали лапы и позвоночник, после чего закопали.

Прямой эфир устроили 41-летний и 25-летний мужчины, причем первый принес кролика в дом специально для издевательств. Пользователи потребовали проверить создателей треш-контента и возбудить против них уголовное дело о жестоком обращении с животными.

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