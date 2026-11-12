Продажу вейпов запретят в Ленинградской области с марта 2027 года

Фото: depositphotos/librakv

Депутаты Заксобрания Ленинградской области единогласно приняли в трех чтениях закон о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них. Ограничение начнет действовать с 1 марта 2027 года, сообщила пресс-служба регионального парламента.

За закон проголосовали все 43 депутата. Запрет вводится на пять лет – до 1 марта 2032 года. За нарушение предусмотрена административная ответственность.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который дает регионам право вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории. Такие ограничения уже действуют в 17 российских регионах.

До этого аналогичный запрет приняли в Карелии, Марий Эл, Ульяновской области, Удмуртии и других регионах РФ.

