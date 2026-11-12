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12 ноября, 16:33

Политика

Путин прокомментировал позицию Европы по Украине анекдотом про "деньги из тумбочки"

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером проиллюстрировал позицию Европы по Украине старым анекдотом о круговороте денег.

Путин пересказал историю про жулика, который построил дома и виллы, а на вопрос о происхождении средств ответил, что деньги лежат в тумбочке.

"Его спрашивают: <...> "Хорошо, а кто положил деньги в тумбочку?" – "Жена". – "А откуда взяла жена?" – "Я ей дал". – "А ты откуда взял?" – "Из тумбочки". Круг замкнулся. И то же с европейцами", – отметил президент.

По словам Путина, европейцы заявляют о готовности заключить мир после сделки, но затем собираются ввести войска на Украину. Президент подчеркнул, что это, в свою очередь, означает неотвратимое продолжение конфликта, поскольку присутствие иностранных военных на украинской территории для России абсолютно неприемлемо.

Ранее Кушнер отметил, что Вашингтон уже начал обсуждать с Европой архитектуру безопасности, которая будет затрагивать в том числе Россию и Украину. Путин подтверждал, что американский лидер Дональд Трамп действительно предлагает договориться о системе безопасности, но европейцы на это предложение отвечают отказом.

При этом Уиткофф все же выразил надежду, что по итогам переговоров с Путиным получится в скором времени объявить новый раунд трехсторонних переговоров по Украине с участием Европы. Канцлер Германии Фридрих Мерц до этого указывал, что в ситуации вокруг Украины наступают "решающие месяцы".

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