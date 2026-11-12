Путин анонсировал еще один крупный шаг по обмену пленными

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Еще один крупный обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной намечается в рамках гуманитарного взаимодействия. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Также Путин высказался о разногласиях по территориальному вопросу. По его словам, для России всегда будут важнее люди, которые живут на этих территориях.

"Мы знаем, что по-разному с обеих сторон понимаются вопросы территорий. Для нас важнее люди, которые проживают там, их традиции, культура, право жить по своим правилам, право жить в соответствии со своими традиционными ценностями", – сказал президент.

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером проходит в Кремле после трехсторонних консультаций в Абу-Даби 10–11 ноября.

Уиткофф на встрече назвал сигналом прогресса готовящийся обмен пленными между Москвой и Киевом. Консультации в ОАЭ, по его оценке, прошли конструктивно, а делегации двух стран отработали слаженно.

Российский лидер, в свою очередь, предложил провести гуманитарную миссию в Константиновке, опираясь на опыт Алешек. По его словам, Россия контролирует город и готова обеспечить безопасность операции, а на разминирование уйдет около пяти суток.