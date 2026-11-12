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12 ноября, 14:59

Спорт

Гуменник может заменить снявшегося с этапа Гран-при в Токио фигуриста

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Словацкий фигурист Адам Гагара снялся с этапа Гран-при ISU в Токио, который пройдет с 27 по 29 ноября. Первым в очереди на замену оказался чемпион России Петр Гуменник, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

На японском этапе также должен выступить российский фигурист Владислав Дикиджи, ранее занявший второе место на этапе Гран-при ISU в Китае.

Летом ISU сообщил о допуске российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации с сезона-2026/27. Они имеют право выступать в нейтральном статусе как в личных, так и в командных турнирах.

В ноябре Гуменник победил на третьем этапе Гран-при России в Красноярске, набрав по сумме двух программ 287,23 балла – 104,16 за короткую и 183,07 за произвольную. Второе место занял Николай Угожаев (265,57), третье – Даниил Самсонов (251,12).

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