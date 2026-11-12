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12 ноября, 14:27

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WP: пьяный енот принес приюту в США более 290 тысяч долларов

Пьяный енот принес приюту в США более 290 тысяч долларов

Фото: ndtv.com

Енот, который в 2025 году разгромил винно-водочный магазин в США, стал местной знаменитостью и помог службе защиты животных и приюту округа Хановер собрать свыше 290 тысяч долларов. Об этом сообщила газета Washington Post.

По данным издания, служба защиты животных округа вместе с компанией по производству одежды выпустила футболки, толстовки с капюшоном, кепки и кружки с изображением спящего енота.

Вырученные средства пошли на покупку нательных камер для восьми сотрудников службы защиты животных. Еще около 140 тысяч долларов служба планирует распределить на другие нужды, в том числе создать резервный фонд для лечения раненых животных.

Обычно приют получает менее 20 тысяч долларов пожертвований в год.

"Надеюсь, он (енот. – Прим. ред.) живет где-нибудь хорошей жизнью... и ведет трезвый образ жизни", – приводит газета слова главы службы защиты животных Джеффри Паркера.

Инцидент с енотом произошел в ноябре 2025 года в городе Ашленд американского штата Вирджиния. Енот разбил бутылки с алкоголем в магазине, напился и уснул на полу в туалете.

Пьяного зверька доставили в приют, где подтвердили, что тот "протрезвел". После нескольких часов сна его отпустили на свободу. Позднее СМИ сообщали, что этот же енот мог проникнуть в студию боевых искусств и офис департамента транспортных средств.

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