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12 ноября, 14:13

Происшествия

В Туве возбудили дело о покушении на убийство после избиения подростка

Фото: sledcom.ru

Уголовное дело о покушении на убийство малолетнего возбудили в Туве после жестокого избиения 13-летнего мальчика 15-летним подростком. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, инцидент произошел 4 ноября в местечке "Ужен ыяш бажы" села Дус-Даг Овюрского района. Причиной нападения, как утверждается, стали личные неприязненные отношения. После избиения пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Нападавший не только избил мальчика, но и заставил его раздеться догола. О произошедшем следователям рассказала мать потерпевшего.

Дело расследуется по части 3 статьи 30, пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Омске 17-летний подросток набросился на девочку с кулаками и нанес ей множественные удары, причинив тяжкий вред здоровью. Пострадавшую госпитализировали, а по факту случившегося возбудили уголовное дело. По данным силовых структур, конфликт вспыхнул после того, как школьница вступилась за своего друга, которого избивал этот же ученик.

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