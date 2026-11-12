Радио "Судного дня" передало сигнал "бесоспор"

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Радиостанция УВБ-76, также известная как радиостанция "Судного дня" или "Жужжалка", передала в эфир сигнал "бесоспор". Об этом сообщается в телеграм-канале "УВБ-76 эфир", который отслеживает активность станции.

Сообщение прозвучало в четверг, 12 ноября, в 12:53 по московскому времени.

Ранее радиостанция передала еще два сигнала. Утром 9 ноября в эфире можно было услышать слова "зевосторг" и "злocлoвьe".

До этого радио проявляло активность 5 ноября. Тогда в 11:15 по московскому времени прозвучало сообщение "подпухлый", а чуть позднее – "миля".