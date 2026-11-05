Радио "Судного дня" передало сигналы "подпухлый" и "миля"

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Радиостанция УВБ-76, известная как радио "Судного дня" или "Жужжалка", 5 ноября вышла в эфир с двумя сообщениями. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал "УВБ-76 эфир", отслеживающий активность станции.

Первый сигнал прозвучал в 11:15 по московскому времени – было зафиксировано слово "подпухлый". Спустя 17 минут, в 11:32, радиостанция передала второе сообщение, в котором прозвучало слово "миля".

Ранее радиостанция передала сигнал "дуче". Сообщение прозвучало спустя неделю затишья. До этого радио "Судного дня" выходило в эфир со словом "боевосбой".

"Жужжалка" представляет собой радиостанцию, в эфире которой проигрываются гудящие звуки, из-за чего она и получила свое название. Иногда гудки прерываются и транслируются слова на русском языке.