Радио "Судного дня" передало сообщение "неприятный"

Фото: 123RF.com/viktorus

Радиостанция УВБ-76, которую также называют радиостанцией "Судного дня", вышла в эфир с двумя сообщениями. Об этом сообщил телеграм-канал "УВБ-76 эфир", отслеживающий активность станции.

Первый сигнал зафиксировали в 12:36 по московскому времени. Радио передало сообщение "метрит". В 14:14 прозвучало второе сообщение – "неприятный".

Ранее УВБ-76 передала необычный сигнал. В эфире прозвучало слово "утесотрап".

До этого на радиостанции можно было услышать еще несколько загадочных слов. Среди них – "мнемосхема", "хрупоткач", "сульфосоль", "нокдаун" и "рогожа".