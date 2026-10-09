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09 октября, 16:48

Технологии

Радиостанция "Судного дня" передала в эфир сообщение "пробоина"

Фото: depositphotos/blacklionder@gmail.com

Радиостанция УВБ-76, которую также называют радиостанцией "Судного дня", в пятницу, 9 октября, передала в эфир сообщение "пробоина". Об этом сообщил телеграм-канал "УВБ-76 эфир", отслеживающий активность станции.

Уточняется, что сигнал был зафиксирован в 15:38 по московскому времени.

В четверг, 8 октября, радиостанция передала в эфир еще два сообщения: "мнительный" и "купол". Чуть позже в шифровке прозвучали слова "изъятие" и "цензодолл", а также набор букв и цифр.

Кроме того, до этого радиостанция передала сигнал со словом "обмирание".

Радиостанция "Судного дня" передала слова "мнительный" и "купол"

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