Радиостанция "Судного дня" передала в эфир слова "мнительный" и "купол"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Радиостанция УВБ-76, известная как "радио Судного дня", 7 октября передала в эфир два сообщения. Об этом сообщил телеграм-канал "УВБ-76 логи", отслеживающий активность радиостанции.

Первый сигнал прозвучал в 19:05 по московскому времени. В эфире было передано слово "мнительный". Второе сообщение зафиксировали в 20:36 – радиостанция передала слово "купол".

Ранее сообщалось, что 5 октября УВБ-76 также выходила в эфир с кодовым сообщением. Тогда прозвучало слово "обмирание".

Также радиостанция проявляла активность 2 октября. В эфире прозвучали слова "акушерка" и "метиленовый".