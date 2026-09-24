Радиостанция "Судного дня" передала в эфир 7 сообщений

Фото: 123RF.com/serezniy

Сразу 7 сигналов за сутки прозвучали в эфире радиостанции УВБ-76, известной как радио "Судного дня" или "Жужжалка". Об этом сообщается в телеграм-канале "УВБ-76 эфир", который отслеживает активность радиостанции.

При этом из всех сигналов три содержали тройное сообщение. Первым в эфире прозвучало "мешковидный" – сигнал зафиксировали в 12:20 по московскому времени. Следом радиолюбители услышали тройное сообщение со словами "тиканье", "сучильный" и "урокобей".

В третьем сигнале радиостанция передала слова "рокоход", "дюжинный" и "степофетр". После этого в эфире радио прозвучали также сообщения "обетоштаб", "блицоград", "крипокаир", "кобобаул", "дотобоб" и "резьбовой".

Ранее 21 сентября радиостанция передала сигнал "дамполяд". Это первое сообщение, которое было передано ей за последние две недели. До этого момента в эфире было затишье.

УВБ-76 представляет собой радиостанцию, в эфире которой проигрываются гудящие звуки, из-за чего она получила свое название "Жужжалка". Иногда гудки прерываются и транслируются слова на русском языке.

Название радио "Судного дня" она получила из-за теории о якобы принадлежности к системе "Мертвая рука", предназначенной на случай гибели руководства РФ. Официальные лица опровергали эту информацию. По версии радиолюбителей, кодовые слова могут использовать силовые и военные ведомства для передачи сообщений между собой.

