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25 сентября, 18:56

Спорт

Овечкин не примет участия в предсезонном матче "Вашингтона" против "Бостона"

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Российский нападающий и капитан хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин не примет участия в предсезонном матче команды против "Бостона". Об этом написал журналист Том Гулитти на своей странице в соцсети X.

Игра пройдет в ночь на 26 сентября. Сезон НХЛ начнется 30 сентября.

Ранее сообщалось, что Овечкин получил травму нижней части тела и поэтому пропустил два предсезонных матча с "Бостоном" и "Филадельфией". Однако представитель форварда Глеб Чистяков опроверг эту информацию, заявив, что хоккеист не участвует в играх из-за их предсезонного статуса.

Позднее капитан "Вашингтон Кэпиталз" вернулся к тренировкам в составе команды.

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