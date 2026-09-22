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22 сентября, 16:50

Спорт

Агент Овечкина заявил, что хоккеист не получал травму

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не получал травму. Об этом сообщил РИА Новости хоккейный агент Глеб Чистяков, который представляет интересы российского форварда.

"Пропускает, потому что это предсезонные игры", – сказал Чистяков.

Ранее журналистка Сэмми Силбер заявила, что капитан "Вашингтон Кэпиталз" якобы повредил нижнюю часть тела. По ее словам, из-за этого Овечкин пропустил предсезонный матч с "Бостоном", который прошел в ночь на 21 сентября. Также он не принял участие в игре с "Филадельфией", состоявшейся в ночь на 22-е число.

Ранее хоккеист продлил контракт с "Вашингтоном" на один сезон. Его зарплата в рамках нового соглашения составит 1 миллион долларов, а подписной бонус – 3,25 миллиона. Еще 4,75 миллиона он получит за количество проведенных игр.

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