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Хоккеист Александр Овечкин подписал новый контракт с "Вашингтоном" сроком на один сезон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского клуба.

Зарплата спортсмена составит 1 миллион долларов. Также Овечкин получит подписной бонус в размере 3,25 миллиона долларов и еще 4,75 миллиона долларов за количество проведенных игр, но не менее 10.

Хоккеист впервые выступил за американский столичный клуб в сезоне-2005/2006. За все время Овечкин три раза становится самым ценным игроком регулярного чемпионата и 9 раз – лучшим снайпером. Также он трижды завоевал приз лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков и один раз трофей, присуждаемый лучшему бомбардиру регулярного чемпионата.

В 2018 году "Вашингтон" выиграл Кубок Стэнли, ежегодно вручаемый победителю плей-офф НХЛ, единственный на данный момент в истории клуба. В прошлом сезоне Овечкин забросил 32 шайбы и сделал 32 результативные передачи в 64 матчах, став лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате.

На счету Овечкина всего насчитывается 929 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, а по абсолютному количеству голов в НХЛ у него 1 006 шайб. Это чуть меньше рекорда канадца Уэйна Гретцки, в активе которого 1 016 голов.

Ранее Овечкин заявил, что не планирует продолжать спортивную карьеру до 50 лет. Капитан "Вашингтона" говорил, что его дети ждут, когда он завершит карьеру. При этом Овечкин отметил, что его страсть к хоккею не угасла и он хотел бы сыграть в матчах в составе московского "Динамо".

