Трамп поручил сократить масштабы военных учений с Южной Кореей

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Президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету существенно сократить масштабы совместных военных учений с Южной Кореей. Об этом глава Белого дома сообщил в соцсети Truth Social.

"Учитывая мои очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном, лидером Северной Кореи, я недоволен тем, что США еще давно согласились участвовать в совместных военных учениях с Южной Кореей", – написал Трамп.

По его словам, данные учения обходятся дорого Штатам, которые берут на себя большую часть расходов. Кроме того, отметил Трамп, эти учения посылают "совершенно неуместный и враждебный сигнал" КНДР, которая за время его президентства не представляла угрозы США и проявляла уважение.

"Хотя это и не имеет прямого отношения к делу, я недавно спросил президента Южной Кореи (Ли Чжэ Мена. – Прим. ред.), не хотели бы они присоединиться к нам в деле денуклеаризации Ирана, на что они ответили: "Нет, спасибо!", – добавил американский лидер.

Ранее Ли Чжэ Мен предложил КНДР начать переговоры о прекращении войны. Он также предложил обсудить "эффективные меры" по сдерживанию ядерной программы Пхеньяна.

В свою очередь, сестра лидера КНДР Ким Е Чжон заявила о неизменном курсе Пхеньяна на непрерывное обновление ядерных сил сдерживания. По ее словам, ядерный потенциал страны является основным щитом для защиты суверенитета и безопасности государства.