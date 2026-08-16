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16 августа, 18:42

Политика

Путин заявил, что экипаж крейсера "Варяг" 1904 года совершил подвиг вопреки приказу

Фото: kremlin.ru

Экипаж крейсера "Варяг" 1904 года постройки совершил подвиг вопреки приказу командования. Об этом рассказал Владимир Путин на борту современного гвардейского ракетного крейсера "Варяг" во время учений в Южно-Сахалинске 12 августа.

Глава государства осмотрел судно, посетил походный храм и музей. Остановившись у картины, посвященной подвигу "Варяга", он рассказал, что в адмиралтействе долго решали, что делать с моряками, нарушившими приказ.

"Многие считали, что надо их наказать", – сказал Путин.

Один из сопровождавших военных вспомнил песню "Врагу не сдается наш гордый Варяг". Путин отметил, что когда моряки вернулись в Петербург, их встречал весь город, и они шли по цветам.

"Тогда уже не было сомнений, что они герои", – добавил президент.

Ранее Путин во время посещения школы имени Героя России Эдуарда Норполова на курильском острове Итуруп указывал, что работа по увековечению памяти участников специальной военной операции чрезвычайно важна для общества и государства. По словам лидера страны, участники СВО интересуются тем, останется ли информация об их подвигах в истории.

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