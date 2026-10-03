Захарова: Россия добивается освобождения своих граждан с арестованного судна в Индии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Посольство России в Нью-Дели и генконсульство в Калькутте взаимодействуют с индийскими ведомствами и властями на центральном и региональном уровнях для скорейшего разрешения ситуации с экипажем арестованного судна. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, российские дипломатические представительства призывают индийскую сторону принять действенные меры для освобождения членов экипажа. Захарова также подтвердила, что на борту остаются 20 граждан России.

Танкер Unity, следовавший под флагом Камеруна, с 20 россиянами на борту был арестован в Индии 11 мая из-за финансовых претензий к судовладельцу. Судно с технеисправностью стоит на якоре у порта Парадип.

Затем танкер попал в сильный шторм и дрейфовал к берегу, однако, по данным генконсульства России в Калькутте, обстановка стабилизируется и жизни моряков ничто не угрожает. Жалоб на продовольствие не поступало, а решение суда о репатриации экипажа ожидается.