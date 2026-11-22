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Стрельба произошла рядом с одним из кафе в Ивано-Франковске на западе Украины. Об этом сообщили в областном управлении полиции.

По данным ведомства, инцидент случился вечером 21 ноября на пешеходном участке улицы Независимости. Там поссорились трое мужчин, и, как предполагают правоохранители, во время конфликта раздался выстрел.

34-летнего жителя Ивано-Франковска ранили в ногу, его госпитализировали. Второго участника ссоры – 27-летнего местного жителя – доставили в полицию, у него были травмы в области лица.

"На месте обнаружили оружие, предварительно, травматическое", – добавили в полиции.

Следователи устанавливают, с чего началась стычка и при каких обстоятельствах применяли оружие.

Ранее в Симферополе пассажир троллейбуса получил травму после конфликта с другим пассажиром. Один из них попросил другого пересесть на свободное место, но тот достал травматический пистолет и начал угрожать его применением.

Пассажир не отреагировал на требования успокоиться и убрать оружие, а выстрелил в одного из присутствующих, причинив ему травму в виде гематомы. По данному факту было возбуждено уголовное дело. 56-летний подозреваемый не признал своей вины. Его приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период.

