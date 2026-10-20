В Москве двух мужчин задержали за стрельбу в воздух из пневматики во дворе дома

Фото: rosguard.gov.ru

В Москве задержали двух мужчин за стрельбу в воздух из пневматического оружия во дворе жилого дома на проспекте Маршала Жукова. Об этом сообщается на сайте столичного Главного управления Росгвардии.

Отмечается, что местные жители слышали звуки, похожие на выстрелы. Прибывшие на место сотрудники установили нарушителей.

Ими оказались 47-летний уроженец Оренбургской области и его 41-летний приятель из Краснодарского края. Как рассказали задержанные, они выстрелили из оружия "просто так, два раза и в воздух".

Оба мужчины ранее не раз привлекались к уголовной ответственности, в том числе за тяжкие преступления. После задержания их передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в центре Владикавказа в ночь на 18 октября произошел конфликт между молодыми людьми, переросший в драку с применением травматического пистолета. Один из участников достал оружие, стал угрожать окружающим и несколько раз выстрелил. Двух мужчин доставили в больницу.

Одного из участников задержали, местонахождение остальных устанавливается. Возбуждены уголовные дела об умышленном причинении тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, а также о незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия и боеприпасов.