Школьник выстрелил из ружья в директора и учительницу на юге Франции

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На юге Франции школьник выстрелил из ружья в директора и учительницу. В результате происшествия пострадали оба сотрудника учебного заведения. Об этом написал министр образования страны Эдуар Жеффре в соцсети X.

По его словам, инцидент произошел в колледже Лаканаль в коммуне Обань. Директор и педагог получили огнестрельные ранения. Никто из учащихся не пострадал.

Министр добавил, что в течение дня намерен прибыть на место происшествия вместе с главой МВД Лораном Нуньесом.

Как уточнил телеканал BFMTV, один из учащихся выстрелил в 53-летнего директора из дробовика. Очевидцы слышали четыре выстрела. 37-летняя женщина получила ранения из-за рикошета дроби от стен. Кроме того, у них обоих есть ранения в районе бедер и таза.

Подозреваемым в совершении стрельбы стал 14-летний подросток, его задержали на месте. Начато расследование по подозрению в покушении на убийство.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, это происшествие никак не связано с протестами старшеклассников, которые продолжаются по всей стране с конца сентября. В колледже Лаканаль не проходило никаких демонстраций.

Ранее ученик восьмого класса напал с холодным оружием на двух учительниц и одноклассницу в школе в городе Сташкове на северо-западе Словакии. В результате скончалась 61-летняя преподавательница.

По информации журналистов, мальчик решился на насилие после ссоры с бабушкой: та запретила внуку помогать ей во время богослужений из-за плохой успеваемости. Позднее его задержали.