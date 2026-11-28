Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

С 5 декабря начнет работу новый пригородный маршрут 1081 проекта "Москва – область" от метро "Алтуфьево" до ТЦ "Ашан-Алтуфьево". Об этом сообщили в Дептрансе.

На маршруте действует фиксированный тариф: карту нужно прикладывать только на вход. До 1 января 2027 года включительно проезд будет стоить 71 рубль по карте "Тройка" и 76 рублей по банковской карте. С 2 января 2027 года – 81 рубль и 89 рублей соответственно. Картой "Стрелка" оплатить проезд будет нельзя.

На маршруте будут действовать абонементы "Единый" зоны "Пригород" сроком на 30, 90 и 365 дней. Они позволяют экономить до 60 процентов в год и включают бесплатные пересадки на весь транспорт Москвы. Для обучающихся по карте москвича доступен льготный проезд по абонементам "Единый" зоны "Пригород" на 30 или 90 дней.

Бесплатный проезд по карте москвича и жителя Московской области предоставляется льготным категориям граждан по аналогии с городскими маршрутами Москвы. Скидки на пересадки при оплате разовых поездок по "Тройке" или банковской картой не действуют. В Дептрансе рекомендуют использовать абонемент "Единый" зоны "Пригород".

Ранее стало известно, что восемь новых остановок наземного городского транспорта начнут работать в декабре в семи административных округах Москвы. Благодаря новым остановкам пересадок становится меньше, а пассажиры быстрее добираются до пунктов назначения. Остановочные павильоны располагаются ближе к объектам социальной инфраструктуры, что очень важно для жителей отдаленных районов.

